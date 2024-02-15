Боец ММА устроил перестрелку в Москве с охраной дочери президента Федерации бокса ДНР

Российский боец ММА Расул Очаев вчера, 14 февраля, принял участие в перестрелке с охраной дочери почётного президента Федерации бокса ДНР Эмилии Саркисян.

«По предварительным данным, первым в конфликте открыл стрельбу Расул Очаев, который находился в Lexus, сейчас он остаётся в больнице», — приводит слова источника в правоохранительных органах «РИА Новости».

Сообщается, что причиной конфликта послужило ДТП около 21.00 на улице Плющиха в Москве.

В результате конфликта Очаев оказался в больнице, где и находится на данный момент. Личная охрана Саркисян пострадала незначительно. Сама девушка не пострадала.

Очаев начал профессиональную карьеру в боях без правил в 2012 году. На данный момент ему 29 лет.