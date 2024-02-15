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Милохин: с первого взгляда показалось, что Перейра не умеет бить грушу

Милохин: с первого взгляда показалось, что Перейра не умеет бить грушу
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Популярный российский блогер Даня Милохин поделился впечатлениями от тренировки с бразильским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Я удивился его тренировкам! С первого взгляда показалось, что он не умеет бить грушу: удары были не сильными и не похожи на те, что показывали мои тренеры. При этом, когда он работает с тренером, в каждом движении чувствуется сила. А ещё за всё время я ни разу не увидел, чтобы он улыбнулся», — сказал Милохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

16 февраля в Дубае (ОАЭ) Милохин проведёт дебютный поединок в боксе. Он выступит на турнире ALPHA FIGHT SERIES. В соперниках оказался 31-летний индийский блогер Аджмал Хан.

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