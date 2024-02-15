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Милохин поделился ожиданиями от своего дебютного боксёрского боя

Милохин поделился ожиданиями от своего дебютного боксёрского боя
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Известный 22-летний российский блогер Даня Милохин поделился мыслями о своём дебютном поединке в профессиональном боксе. Его он проведёт завтра, 16 февраля, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). В соперники Милохин получил 31-летнего индийского блогера Аджмала Хана.

«Я знаю, что бой будут смотреть все мои знакомые и друзья. Конечно, переживаю, но я много готовился, так что планирую показать всё, на что способен. Вообще, можно сказать, что я тренируюсь не для этого боя, а ради встречи с большими бойцами: это — лишь начало. Так что планирую получить удовольствие от боя, а затем полечу тренироваться в Казахстан», — сказал Милохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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