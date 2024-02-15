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Перелёт Петра Яна из Таиланда в США на UFC 299 займёт 25,5 часа

Перелёт Петра Яна из Таиланда в США на UFC 299 займёт 25,5 часа
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Перелёт россиянина Петра Яна в США на турнир UFC 299 в общей сложности займёт 25,5 часа. Об этом рассказал сам Ян, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.

Фото: Из соцсетей Петра Яна

В США Ян летит из Таиланда, где он проводил тренировочный сбор, с пересадкой в Дубае. В Майами российский боец проведёт финальный этап подготовки к UFC 299. На турнире Ян сразится с представителем Китая Сонгом Ядонгом.

В общей сложности в смешанных единоборствах Пётр провёл 21 поединок, в которых одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, проходившем 12 марта прошлого года в Лас-Вегасе, Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для россиянина третьим подряд.

Пётр Ян провёл спарринг с Алексом Волкановски:

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