Названы следующий соперник Ивана Емельяненко и дата боя

Пресс-служба промоушена Ural FC анонсировала поединок с участием брата известных российских бойцов смешанных единоборств Александра и Фёдора Емельяненко Ивана. Как следует из пресс-релиза лиги, 1 марта на Ural FC 6 Иван проведёт бой с Али Хейбати. Противостояние состоится по правилам бокса, но в ММА-перчатках.

Фото: Ural FC

На анонс поединка Ивана уже отреагировал Александр. В комментариях под соответствующим постом он оставил несколько смайлов в виде напряжённого бицепса.

Напомним, в конце мая прошлого года Иван дебютировал в смешанных единоборствах. Его соперником был дзюдоист Алексей Леденёв. Поединок проходил в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.