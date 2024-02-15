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Ислам Махачев показал архивное фото с отцом Хабиба

Ислам Махачев показал архивное фото с отцом Хабиба
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал архивную фотографию с легендарным тренером по смешанным единоборствам Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Зарядку не пропускал с детства», — подписал фото Ислам.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Абдулманап – отец и тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Знаменитый специалист ушёл из жизни летом 2020 года.

Махачев в последнем поединке победил австралийца Александра Волкановски. В смешанных единоборствах на счету Ислама 25 побед и одно поражение.

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев посетил Париж:

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, как Абдулманап относился к спортсменам, ходившим в ночные клубы.

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