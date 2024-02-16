Волкановски — Топурия: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 17 на 18 февраля мск в Анахайме (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном событии спортивного шоу сразятся чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии и непобеждённый боец Илия Топурия, представляющий Испанию.

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Волкановски и Топурия выйдут в октагон не раньше 7:30 мск.

Увидеть турнир можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также осветит бой Волкановски и Топурии, а также другие события спортивного шоу.

На счету Александра в ММА 26 побед и три поражения. У Илии 14 побед в 14 поединках в рамках смешанных единоборств.