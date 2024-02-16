«Он уже старый – я отправлю его на канвас». Топурия – о поединке с Волкановски в UFC 298

Непобеждённый грузинский боец полулёгкого веса (до 65 кг), представляющий Испанию, Илия Топурия высказался в сторону своего соперника по титульному поединку UFC 298 чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски.

«Я представляю эволюцию этой игры. Я покажу разницу между нами, я на другом уровне, он уже старый, посмотрите на него, я отправлю его на канвас», – сказал Топурия на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» состоится турнир UFC 298. Спортивное мероприятие начнётся в 2:00 по московскому времени. Волкановски и Топурия выйдут в октагон не раньше 7:30 по мск. арена «Хонда-центр».

На счету Волкановски в смешанных единоборствах 26 побед и три поражения. У Топурии 14 побед в 14 поединках в рамках смешанных единоборств.

Пётр Ян провёл спарринг с Алексом Волкановски: