Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он уже старый – я отправлю его на канвас». Топурия – о поединке с Волкановски в UFC 298

«Он уже старый – я отправлю его на канвас». Топурия – о поединке с Волкановски в UFC 298
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый грузинский боец полулёгкого веса (до 65 кг), представляющий Испанию, Илия Топурия высказался в сторону своего соперника по титульному поединку UFC 298 чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Александр Волкановски - Илия Топурия
18 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Илия Топурия

«Я представляю эволюцию этой игры. Я покажу разницу между нами, я на другом уровне, он уже старый, посмотрите на него, я отправлю его на канвас», – сказал Топурия на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» состоится турнир UFC 298. Спортивное мероприятие начнётся в 2:00 по московскому времени. Волкановски и Топурия выйдут в октагон не раньше 7:30 по мск. арена «Хонда-центр».

На счету Волкановски в смешанных единоборствах 26 побед и три поражения. У Топурии 14 побед в 14 поединках в рамках смешанных единоборств.

Материалы по теме
Волкановски дважды проиграл Махачеву, но обходит его по величию. Алекс — легенда UFC
Волкановски дважды проиграл Махачеву, но обходит его по величию. Алекс — легенда UFC

Пётр Ян провёл спарринг с Алексом Волкановски:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android