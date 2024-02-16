Сехудо на русском языке обратился к Двалишвили на пресс-конференции UFC 298

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо на русском языке обратился к грузинскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Мерабу Двалишвили. Напомним, на пресс-конференции грузин достал флаг Мексики, намекая на мексиканские корни Сехудо.

«Я порву тебя», — сказал Сехудо на русском языке.

Поединок между Двалишвили и Сехудо состоится на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в своём последнем поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб победил представителя России Петра Яна. Сехудо, в свою очередь, свой последний бой провёл в мае 2023 года, уступив на турнире UFC 288 Алджамейну Стерлингу.

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