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Сехудо на русском языке обратился к Двалишвили на пресс-конференции UFC 298

Сехудо на русском языке обратился к Двалишвили на пресс-конференции UFC 298
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо на русском языке обратился к грузинскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Мерабу Двалишвили. Напомним, на пресс-конференции грузин достал флаг Мексики, намекая на мексиканские корни Сехудо.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Мераб Двалишвили - Генри Сехудо
18 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Генри Сехудо

«Я порву тебя», — сказал Сехудо на русском языке.

Поединок между Двалишвили и Сехудо состоится на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в своём последнем поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб победил представителя России Петра Яна. Сехудо, в свою очередь, свой последний бой провёл в мае 2023 года, уступив на турнире UFC 288 Алджамейну Стерлингу.

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