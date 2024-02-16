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Топурия — о Волкановски: ты не сможешь быть на UFC 300, ты будешь в госпитале

Топурия — о Волкановски: ты не сможешь быть на UFC 300, ты будешь в госпитале
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Непобеждённый грузинский боец полулёгкого веса (до 65 кг), представляющий Испанию, Илия Топурия высказался по поводу того, что его оппонент по титульному поединку UFC 298 чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски заявил о желании поучаствовать в UFC 300.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Александр Волкановски - Илия Топурия
18 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Илия Топурия

«Ты не сможешь выступить на UFC 300, ты будешь в госпитале, поверь мне», — заявил Топурия на пресс-конференции.

Напомним, ранее Волкановски сообщил, что готов выступить на UFC 300.

«У них возникли трудности с главным событием турнира UFC 300, и я знаю парня, который им поможет. Времени ещё много. Сейчас я займусь делом, испорчу кое-кому вечеринку, а после этого смогу прийти и спасти положение, как я всегда и делаю», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

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