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«Постараюсь пойти за статусом двойного чемпиона». Волкановски – о бое с Топурией

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски заявил о желании ещё раз попытаться взять пояс в лёгком весе.

«Я хочу быть активным и я постараюсь снова пойти за статусом двойного чемпиона», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Спортивное мероприятие примет арена «Хонда-центр».

В главном событии турнира выступят австралиец Александр Волкановски и Илия Топурия, представляющий Испанию. Поединок будет носить статус титульного.

На счету Волкановски в смешанных единоборствах 26 побед и три поражения. У Топурии 14 побед в 14 поединках в рамках смешанных единоборств.

В этот же вечер в соглавном противостоянии сойдутся Роберт Уиттакер (Австралия) и Пауло Коста (Бразилия).