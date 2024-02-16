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Волкановски притворялся спящим во время ответов Топурии на пресс-конференции

Волкановски притворялся спящим во время ответов Топурии на пресс-конференции
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Австралиец Александр Волкановски притворился спящим на пресс-конференции в честь поединка с непобеждённым грузинским бойцом, представляющим Испанию, Илией Топурией. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 298.

Фото: Кадр из трансляции

Александр также оделся специальным образом, ради мероприятия. Он пытался изобразить старика, использовав соответствующие очки и головной убор.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» состоится турнир UFC 298. Спортивное мероприятие начнётся в 2:00 по московскому времени. Волкановски и Топурия выйдут в октагон не раньше 7:30 по мск. арена «Хонда-центр».

На счету Волкановски в смешанных единоборствах 26 побед и три поражения. У Топурии 14 побед в 14 поединках в рамках смешанных единоборств.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Александр Волкановски - Илия Топурия
18 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Илия Топурия
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