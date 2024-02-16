«Готов». Пауло Коста показал актуальную физическую форму перед боем на UFC 298

Известный бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Коста продемонстрировал физические кондиции в преддверии поединка на UFC 298.

«Вы уже и сами знаете, что мой самый главный союзник, чтобы прийти в такую форму, это секретный сок! Я буду в весе. Готов, счастлив и мотивирован!» — написал Пауло.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Напомним, на UFC 298 Коста проведёт поединок с австралийцем Робертом Уиттакером. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 17 на 18 февраля мск на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США). В главном бою встретятся Александр Волкановски и Илия Топурия.