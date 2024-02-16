Волкановски и Топурия провели битву взглядов перед боем на UFC 298

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски (Австралия) провёл стердаун с непобеждённым испанским бойцом ММА грузинского происхождения Илией Топурией. Их бой пройдёт на турнире UFC 298, который состоится в ночь с 15 на 16 февраля. Спортивное мероприятие состоится в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр».

Видео можно посмотреть на странице UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

В общей сложности Волкановски в смешанных единоборствах одержал 26 побед и потерпел три поражения. У Топурии в ММА 14 побед в 14 поединках.

Напомним, что во время пресс-конференции между австралийцем и представителем Испании произошла потасовка – когда Волкановски отвечал на один из вопросов, Топурия подошёл к его столу, взял чемпионский пояс и поднял его вверх. Персонал мероприятия окружил бойцов, которые вот-вот были готовы начать стычку.