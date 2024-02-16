Представлена свежая информация о Мурате Гассиеве после операции на позвоночнике

Известный российский боксёр Мурат Гассиев возобновил тренировочный процесс после операции на позвоночнике. Операцию спортсмен перенёс в прошлом году.

«Мурат начал тренироваться и набирать форму. На это может потребоваться порядка двух месяцев», – приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Напомним, в последнем бою, который проходил в прошлом году в ночь на 1 октября мск, Гассиев сражался с боксёром из Швеции Отто Валлином. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось победой Валлина раздельным решением судей (115-113, 111-117, 115-113).

Всего в активе россиянина 33 боя, в которых он добыл 30 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой с участием Мурата был признан несостоявшимся.