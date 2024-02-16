Брайан Ортега оценил шансы Топурии в бою с Волкановски на UFC 298

Американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега выразил уверенность, что Илия Топурия, представляющий Испанию, имеет хорошие шансы в поединке с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски (Австралия). Их бой пройдёт на UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Спортивное шоу состоится в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр».

«Я думаю, нас ждёт отличный бой. У парня рекорд 14-0. Это непобеждённый боец. Конечно, мы не можем дать ответ, готов он или нет? С точки зрения навыков он смотрится хорошо. Нельзя сказать, что у него есть одна-единственная слабость, которой можно воспользоваться. У Топурии этого нет», — сказал Ортега на канале SHAK MMA в YouTube.

Ранее спортсмены провели битву взглядов.