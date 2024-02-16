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Пауло Коста и Роберт Уиттакер провели дуэль взглядов перед очным боем на UFC 298

Пауло Коста и Роберт Уиттакер провели дуэль взглядов перед очным боем на UFC 298
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В Анахайме (США) состоялась дуэль взглядов, участие в которой приняли бразильский боец смешанных единоборств, Пауло Коста и представитель Австралии Роберт Уиттакер. Спортсмены сразятся друг с другом на UFC 298. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Видео можно посмотреть на странице UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершился победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Уиттакер за время карьеры в ММА одержал 24 победы и потерпел семь поражений. В последнем бою он проиграл Дрикусу дю Плесси.

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