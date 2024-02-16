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Топурия: я переехал в великую Испанию и отблагодарю её историческим титулом UFC

Топурия: я переехал в великую Испанию и отблагодарю её историческим титулом UFC
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Непобеждённый боец полулёгкого веса (до 65 кг) Илия Топурия, представляющий Испанию, заявил о желании отблагодарить страну завоеванием чемпионского титула в UFC.

«Я не могу быть более благодарен за все сообщения со словами поддержке и ободрения, которые получил. 15 лет назад я приехал в эту великую страну вместе с семьёй с видением и решимостью изменить нашу судьбу, и в субботу я верну вам всю ту любовь, которую вы мне подарили, завоевав исторический титул. Спасибо, Испания», — написал Топурия на своей странице в социальных сетях.

В ночь с 17 на 18 февраля мск Топурия проведёт поединок с чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Александром Волкановски (Австралия). Бой пройдёт на UFC 298.

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