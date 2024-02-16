«Уничтожу!» Боец Али Хейбати жёстко высказался об Иване и Александре Емельяненко

Боец смешанных единоборств Али Хейбати высказался о своём сопернике по следующему бою Иване Емельяненко. Также он сообщил, что в будущем намерен «уничтожить» его брата Александра.

«Сначала я уничтожу Ивана, а потом и Сашу! Перевоспитаю их, научу уважать старшего брата!» — приводит слова Хейбати пресс-служба Ural FC.

Ранее стало известно, что Иван и Али проведут поединок 1 марта в рамках турнира Ural FC 6. Противостояние пройдёт по правилам бокса, но в ММА-перчатках.

Напомним, в конце мая 2023 года Иван дебютировал в смешанных единоборствах. Его соперником был дзюдоист Алексей Леденёв. Поединок проходил в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.