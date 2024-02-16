Иван Емельяненко ответил бойцу на резкие слова о себе и брате Александре

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко прокомментировал высказывание со стороны Али Хейбати в свой адрес. Ранее Хейбати заявил, что намерен уничтожить Ивана, а потом и его старшего брата Александра.

«Я предпочитаю делать, а не говорить. Али придётся ответить за свои слова в бою!» – приводит слова Ивана пресс-служба промоушена Ural FC.

Иван и Али проведут поединок 1 марта в рамках турнира Ural FC 6. Противостояние пройдёт по правилам бокса, но в ММА-перчатках.

Напомним, Иван дебютировал в смешанных единоборствах в конце мая 2023 года, победив Алексея Леденёва. В октябре Емельяненко-младший одержал вторую победу в MMA. Иван встречался с Юрием Рябым и одолел его судейским решением.