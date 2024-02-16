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Волкановски — Топурия: результаты церемонии взвешивания перед боем за титул чемпиона UFC

Сегодня, 16 февраля, прошла церемония взвешивания перед поединком за титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории (61,3 кг — 65,8 кг) между австралийцем Александром Волкановски и непобеждённым испанским бойцом Илией Топурией. Оба спортсмена показали на весах 65,54 кг.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia

Напомним, бой пройдёт в воскресенье, 18 февраля, в Анахайме (штат Калифорния, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 298. Поединок станет главным событием спортивного мероприятия. Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Приблизительное время начала поединка Волкановски и Топурии — 8:00 мск.

«Чемпионат» будет освещать бой австралийца и испанца, а также другие события спортивного шоу.