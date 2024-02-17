Россиянин Атаев обратился к Моргенштерну после завоевания титула чемпиона IBA

Вчера, 16 февраля, состоялся поединок за титул чемпиона IBA в весе до 86 кг в рамках «Ночи чемпионов IBA». Чемпион мира 2023 года, российский боксёр Шарабутдин Атаев встретился с азербайджанцем кубинского происхождения, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 Лореном Альфонсо Домингесом. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Атаева единогласным решением судей.

После окончания поединка Атаев обратился с поздравлением к рэперу Алишеру Моргенштерну. «Алишер Моргенштерн. Поздравляю тебя с днём рождения. Этот подарок для тебя», — заявил Атаев после боя.

Теперь в активе россиянина семь побед (четыре досрочных) в семи схватках на профессиональном ринге.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом в России.