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Россиянин Атаев обратился к Моргенштерну после завоевания титула чемпиона IBA

Россиянин Атаев обратился к Моргенштерну после завоевания титула чемпиона IBA
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Вчера, 16 февраля, состоялся поединок за титул чемпиона IBA в весе до 86 кг в рамках «Ночи чемпионов IBA». Чемпион мира 2023 года, российский боксёр Шарабутдин Атаев встретился с азербайджанцем кубинского происхождения, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 Лореном Альфонсо Домингесом. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Атаева единогласным решением судей.

После окончания поединка Атаев обратился с поздравлением к рэперу Алишеру Моргенштерну. «Алишер Моргенштерн. Поздравляю тебя с днём рождения. Этот подарок для тебя», — заявил Атаев после боя.

Теперь в активе россиянина семь побед (четыре досрочных) в семи схватках на профессиональном ринге.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом в России.

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