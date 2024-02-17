Шарабутдин Атаев прокомментировал победу над Лореном Альфонсо Домингесом

Вчера, 16 февраля, состоялся поединок за титул чемпиона IBA в весе до 86 кг в рамках «Ночи чемпионов IBA». Чемпион мира 2023 года, российский боксёр Шарабутдин Атаев встретился с азербайджанцем кубинского происхождения, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 Лореном Альфонсо Домингесом. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Атаева единогласным решением судей.

После окончания поединка Атаев прокомментировал свой успех.

«Доволен итогом, но мы думали, что нам придётся прибавлять‑прибавлять с каждым раундом. Мы думали, что придется работать ещё быстрее. Но пошло так, как пошло. Я чувствовал себя комфортно. Но можно было чуть‑чуть добавить, можно было завершить бой досрочно. Но я, так скажем, копил силы. У нас была задача бить по корпусу первые пять раундов. Но иногда я попадал посильнее, а иногда — просто касался. Впервые боксировал 10 раундов? Если боксировать в таком темпе, то готов и на 12 раундов. Но вы сами видели, я работал не в своей манере. Обычно я много кидаю ударов, прессингую, а сейчас такого не было. Пару раз я на него побежал, и он меня провалил. Вот я и контролировал себя и свои эмоции», — цитирует Атаева Федерация бокса России.

Атаев за завоевание пояса IBA получит 350 тысяч долларов, а Альфонсо — 150 тысяч долларов.