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Надаль, Иньеста и многие другие поддержали Топурию в преддверии боя с Волкановски

Надаль, Иньеста и многие другие поддержали Топурию в преддверии боя с Волкановски
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Непобеждённый испанский боец смешанных единоборств Илия Топурия в социальной сети Х (ранее Twitter) выложил серию пожеланий от многочисленных звёзд спорта перед боем за титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории с австралийцем Александром Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 298.

Напутственные слова сказали такие прославленные спортсмены, как Рафаэль Надаль, Андрес Иньеста, Икер Касильяс. Также Топурию поддержали действующие футболисты мадридского «Реала», «Барселоны», «Атлетико». В видео есть звёзды автоспорта и других видов спорта.

Многие звёзды спорта поддержали Топурию перед боем на UFC 298:

Бой пройдёт в воскресенье, 18 февраля, в Анахайме (штат Калифорния, США). Приблизительное время начала поединка Волкановски и Топурии — в 8:00 мск.

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