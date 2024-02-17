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Холлоуэй рассказал, как завершится бой между Волкановски и Топурией

Холлоуэй рассказал, как завершится бой между Волкановски и Топурией
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), американец Макс Холлоуэй дал прогноз на главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 298 между непобеждённым испанским бойцом Илией Топурией и австралийцем Александром Волкановски.

«Есть причина, почему они не отдали мне Илию – они хотели, чтобы он дошёл до этого боя. Вопрос заключается в Волкановски. Он слышит болтовню о своём последнем поединке, что он был нокаутирован, что он постарел, и это его мотивирует, будит в нём зверя – вы сами увидите всё это завтра. Я думаю, что он финиширует Илию до истечения пяти раундов», — сказал Холлоуэй во время пресс-конференции.

Напомним, на кону будет стоять титул чемпиона UFC в полулёгком дивизионе. Им сейчас владеет Волкановски.

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