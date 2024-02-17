В команде Усика назвали замену Фьюри на случай, если британец не выйдет на бой

Сергей Лапин, член тренерского штаба чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика, назвал замену обладателю титула WBC Тайсону Фьюри на тот случай, если британец откажется от поединка.

«Надеюсь, что Усик получит возможность свести счёты с Фьюри 18 мая. Но если Тайсон продолжит убегать, то у нас в контракте прописано условие, согласно которому его заменит Филип Хргович. Хргович — запасной соперник, поэтому вечер бокса состоится независимо от того, выйдет Фьюри на бой или нет», — приводит слова Лапина Fruity Slots.

Ранее промоутер украинца Александра Красюк рассказал о его реакции на перенос боя с Фьюри, который должен был состояться 18 февраля.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: