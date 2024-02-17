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Бывший абсолютный чемпион Джош Тэйлор вернётся на ринг 27 апреля

Бывший абсолютный чемпион Джош Тэйлор вернётся на ринг 27 апреля
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор (19-1, 13 KO) вернётся на ринг 27 апреля в Лидсе (Великобритания).

Соперником Тэйлора станет соотечественник Джек Кэттералл (28-1, 13 KO), поединок возглавит боксёрское шоу на стриминге DAZN.

Отметим, что бойцы уже встречались в феврале 2022 года, и тогда Тэйлор, владевший всеми четырьмя поясами в первом полусреднем весе, выиграл раздельным судейским решением, вызвавшим споры.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне в Соединённых Штатах, Тэйлор потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением бывшему объединённому чемпиону в лёгком весе (до 61,2 кг) американцу Теофимо Лопесу.

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