Волкановски — Топурия: прямой эфир боя начнётся примерно в 8:00 мск

18 февраля в Анахайме (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном поединке которого действующий чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски проведёт защиту против грузина Илии Топурии.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 14 побед в смешанных единоборствах (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Турнир UFC 298 начнётся в 2:00 по московскому времени. Приблизительное время начала поединка Волкановски и Топурии — 8:00 мск. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч ТВ» и на телеканале «Матч! Боец». Также UFC 298 можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass.