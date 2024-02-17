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Камару Усман дал прогноз на бой Уиттакера и Косты

Камару Усман дал прогноз на бой Уиттакера и Косты
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о предстоящем поединке средневесов Роберта Уиттакера и Пауло Косты, который состоится на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Оба не будут пытаться валить друг друга. Они будут драться в стойке. Я верю, что Коста сильнее бьёт, и верю, что Роберт Уиттакер немного динамичней, и ему придётся быть таковым, чтобы ему подняли руку. Если он позволит Пауло сбить его с ног, то может оказаться в той же ситуации, что и в своём последнем бою с Дрикусом дю Плесси. Итак, в этом бою я выберу Пауло Косту», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Коста не дрался с августа 2022 года, когда на турнире UFC 278 победил единогласным решением бывшего чемпиона организации американца Люка Рокхолда.

Уиттакер на UFC 290 в июле проиграл техническим нокаутом южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Поражение стало для него пятым в промоушене.

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