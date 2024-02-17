Усман предсказал победителя в бою Волкановски — Топурия

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о предстоящем титульном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией, который состоится на турнире UFC 298.

«Топурия это не шутки. Я имел возможность тренироваться с ним во Флориде, и он по-настоящему обучен. Он умеет боксировать, бороться и владеет грэпплингом. Он не лжёт, когда говорит, является эволюцией MMA.

Ставить против Волкановски тяжело. Я делал это много раз и усвоил урок. Итак, я поставлю на чемпиона, если это будет судейское решение», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Турнир UFC 298 начнётся в 2:00 по московскому времени. Приблизительное время начала поединка Волкановски и Топурии — 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.