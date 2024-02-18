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IBF назначила обязательного претендента для чемпиона в полусреднем весе Энниса

IBF назначила обязательного претендента для чемпиона в полусреднем весе Энниса
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Международная боксёрская федерация (IBF) назначила обязательного претендента для чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Джарона Энниса (31-0, 28 KO).

Согласно постановлению, Эннис должен провести защиту против непобеждённого канадца Коди Кроули (22-0, 9 KO), у команд бойцов есть 30 дней на то, чтобы достигнуть соглашения.

Отметим, что следующего претендента должны определить украинец Карен Чухаджян (23-1, 13 KO) и британец Гарри Скарфф (13-2, 3 KO).

Джарону Эннису 26 лет. Американский боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2023-го завоевал временный титул IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг). В конце года IBF сделала Энниса полноценным чемпионом мира.

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