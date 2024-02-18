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Мераб Двалишвили продлил победную серию в UFC до 10 боёв

Мераб Двалишвили продлил победную серию в UFC до 10 боёв
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В ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках основного карда грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили сразился с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, американцем Генри Сехудо, который имеет мексиканские корни. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

В активе Мераба Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. Грузинский боец продлил серию побед в UFC до 10. В предыдущих поединках он одолел Петра Яна, Жозе Альдо, Марлона Мораеса, Коди Стэманна, Джона Додсона, Густаво Лопеса, Кейси Кенни, Брэда Катону, а также Тирриона Вэйра.

В последний раз Двалишвили потерпел поражение в рамках промоушена UFC 21 апреля 2018 года в бою против Рики Симона. В том поединке Мераб проиграл сабмишеном.

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