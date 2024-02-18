Вандерлей Силва будет включён в Зал славы UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Вандерлей Сезар да Силва будет включён в Зал славы UFC, сообщила пресс-служба организации.

47-летний Вандерлей Силва выступал в MMA в японской организации Pride и в американской UFC, карьеру профессионального бойца начал в возрасте 20 лет, являясь двукратным чемпионом Бразилии по тайскому боксу. Становился чемпионом Pride в среднем весе и победителем Гран-при Pride 2003 года в среднем весе. 19 боёв завершил нокаутом, что является рекордным показателем в истории UFC, WEC, Pride и Strikeforce.

Всего за профессиональную карьеру Вандерлей Силва провёл 51 бой. 35 его поединков завершились победами, 14 — поражениями, один бой завершился вничью и один был признан несостоявшимся.