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Корешков оценил перспективы Копылова в UFC после поражения от Эрнандеса

Корешков оценил перспективы Копылова в UFC после поражения от Эрнандеса
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков прокомментировал поражение соотечественника, бойца UFC в среднем весе Романа Копылова, в поединке с представителем США Энтони Эрнандесом на турнире по смешанным единоборствам UFC 298.

«Он вышел на коротком уведомлении, не прошёл полный лагерь. Думаю, организация примет это во внимание. Он зарекомендовал себя как яркий и зрелищный боец. UFC ценит бойцов, которые принимают поединки на коротком уведомлении. Не думаю, что его что-то отделяет от громких боёв. Думаю, следующий соперник будет из топ-15, других ему давать не будут», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в противостоянии с Эрнандесом россиянин сдался после удушающего приёма.

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