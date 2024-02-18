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Ислам Махачев отреагировал на победу Топурии над Волкановски нокаутом во втором раунде

Ислам Махачев отреагировал на победу Топурии над Волкановски нокаутом во втором раунде
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, прокомментировал результат поединка непобеждённого испано-грузинского спортсмена Илии Топурии и австралийца Александра Волкановски.

«Алекс, несомненно, один из величайших чемпионов в полулёгком дивизионе. Держи голову высоко и возвращайся сильным! Поздравляю нового чемпиона Топурию, молодец, биджо!» — написал Махачев в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном поединке Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против Топурии. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

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