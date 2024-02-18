Леон Эдвардс мог выступить в главном бою UFC 300, но ему отказали три соперника

Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс был готов выступить в главном бою юбилейного турнира по смешанным единоборствам UFC 300, но все его потенциальные соперники отказались от этого поединка.

«Леон Эдвардс мог выступить в главном бою UFC 300. Он согласился на все наши предложения. Мы предлагали ему трёх соперников. И каждый раз он отвечал: «Да, да, да». Но все три соперника в итоге отказались. Респект, Леон, спасибо большое», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

UFC 300 состоится 13 апреля текущего года. Он пройдёт в городе Лас-Вегас (штат Невада, США). Сегодня, 18 февраля, Уайт объявил, что этот турнир возглавит бой Алекс Перейра — Джамал Хилл.