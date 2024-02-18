«Акклиматизация проходит по плану». Пётр Ян показал фото с подготовки к бою на UFC 299

Известный российский боец UFC Пётр Ян в своих социальных сетях опубликовал фотографию с финальной части подготовки к бою с представителем Китая Ядонг Сонгом. Поединок пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 299.

«Процесс продолжается! Акклиматизация проходит по плану», — подписал фото Ян.

Фото: Личный архив Петра Яна

Финальный этап подготовки Пётр Ян проводит в Майами (штат Флорида, США). UFC 299 пройдёт 9 марта 2024 года как раз в Майами.

В общей сложности в смешанных единоборствах Пётр Ян провёл 21 поединок, одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, проходившем 12 марта прошлого года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), российский боец уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.