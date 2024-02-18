«Золото тебе идёт». Реакция UFC на досрочную победу Топурии над Волкановски

Сегодня, 18 февраля, в городе Анахайм (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном событии мероприятия австралиец Александр Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против испано-грузинского бойца Илии Топурии. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Пресс-служба UFC прокомментировала этот итог.

«Золото тебе идёт, Илия Топурия», — говорится в сообщении официального аккаунта UFC в социальной сети Х (бывший Twitter).

Илия Топурия продолжает оставаться непобеждённым. На его счету 15 побед, семь из которых одержаны в рамках UFC. Для Александра Волкановски это поражение стало четвёртым в смешанных единоборствах при 26 победах.