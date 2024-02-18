Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман: я же говорил, что Илия Топурия — крутой парень

Камару Усман: я же говорил, что Илия Топурия — крутой парень
Комментарии

Бывший чемпион UFC, нигериец Камару Усман поделился своими эмоциями от досрочной победы непобеждённого испано-грузинского бойца Илии Топурии в поединке с представителем Австралии Александром Волкановски. На кону стоял титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

«Чёрт! Я же говорил, что Илия Топурия — крутой парень. Мне понравилась его терпеливость», — написал Усман в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, поединок прошёл в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния, США) и завершился нокаутом во втором раунде. На счету Топурии 15 побед, семь из которых одержаны в рамках UFC. Для Александра Волкановски это поражение стало четвёртым в смешанных единоборствах при 26 победах.

Материалы по теме
Новый король UFC — Топурия! Выполнил обещание и уничтожил Волкановски
Новый король UFC — Топурия! Выполнил обещание и уничтожил Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android