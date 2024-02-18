Камару Усман: я же говорил, что Илия Топурия — крутой парень

Бывший чемпион UFC, нигериец Камару Усман поделился своими эмоциями от досрочной победы непобеждённого испано-грузинского бойца Илии Топурии в поединке с представителем Австралии Александром Волкановски. На кону стоял титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

«Чёрт! Я же говорил, что Илия Топурия — крутой парень. Мне понравилась его терпеливость», — написал Усман в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, поединок прошёл в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния, США) и завершился нокаутом во втором раунде. На счету Топурии 15 побед, семь из которых одержаны в рамках UFC. Для Александра Волкановски это поражение стало четвёртым в смешанных единоборствах при 26 победах.