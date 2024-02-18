Кадиев – о победе Топурии над Волкановски: исход был очевиден

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев прокомментировал результат поединка за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией, который состоялся сегодня, 18 февраля, на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Алекс — бесспорно, величайший чемпион полулегкого веса, но для меня исход боя был очевиден. Топурия был очень мотивирован и жаждал этой победы, чего не скажешь о Волке. Возможно, не стоило принимать бой против Махачева на коротком уведомлении. Тут подходит фраза: «В какой момент заканчивать? Новички подскажут», — сказал Кадиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 15 побед (семь – в UFC) и ни одного поражения.