Олейник поставил под сомнение решение Копылова драться на UFC 298

Именитый российский ветеран MMA Алексей Олейник прокомментировал поражение бойца среднего веса (до 84 кг) UFC соотечественника Романа Копылова в поединке с американцем Энтони Эрнандесом, состоявшемся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Напомним, Копылов уступил удушающим приёмом во втором раунде, проиграв впервые с 2021 года.

«Не знаю, как Роман себя в борьбе чувствует. Как я понимаю, защищается хорошо, но борьба на высшем уровне чуть-чуть другое все-таки. Если Эрнандес реально хороший грэпплер, то выходить на коротком уведомлении не стоило. Красавец и мужчина, что вышел на коротком, жаль, что проиграл. Но ничего, на то мы и бойцы. Бойцы ломаются, поднимаются и начинают идти более уверенными шагами вверх», – приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Ранее Андрей Корешков оценил перспективы Копылова в UFC после поражения от Эрнандеса.