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Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком

Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри возобновил подготовку к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман.

«Это бокс. Неприятности случаются, но я уверен, что теперь поединок станет ещё масштабней. Разочарование, через которое обоим приходится проходить, столько жертв, терпения и труда… А затем всё откладывается из-за одной сечки.

Они уже вернулись в зал. Я разговаривал с Тайсоном пару дней назад. Он в порядке и готов продолжать, 18 мая состоится одно из крупнейших событий в истории бокса», — приводит слова Сулеймана издание Boxing Social.

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