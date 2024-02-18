Волкановски оценил силу удара Топурии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски прокомментировал досрочное поражение в поединке с грузином Илией Топурией, состоявшемся сегодня, 18 февраля, в США.

«У него нельзя ничего отнять. Если он попадёт по вам вот так — вы упадёте. Плевать, что есть, то есть. Это был чистый удар справа, и кем бы вы ни были, если вы пропустите один такой удар в челюсть, вы упадёте. Нельзя давать себя ловить. Он меня поймал, не хочу его принижать», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Поражение от Топурии стало для 35-летнего Волкановски третьим в престижнейшей организации мира. Ранее он дважды уступил действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.