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Дана Уайт высказался о победе Топурии над Волкановски

Дана Уайт высказался о победе Топурии над Волкановски
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу грузинского полулегковеса Илии Топурии над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, титульный поединок бойцов состоялся вчера, 18 февраля, и завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

«Послушайте, было немало вопросов. Парень никогда не дрался в таком ивенте, никогда не проходил через давление. Бой накалялся, были размены. Топурия смотрелся солидно, очень солидно», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 15 побед (семь – в UFC) и ни одного поражения.

Ранее Уайт ответил, состоится ли немедленный реванш Топурии и Волкановски.

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