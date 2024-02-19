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Корешков оценил шансы Двалишвили в поединке с О’Мэлли

Корешков оценил шансы Двалишвили в поединке с О’Мэлли
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о потенциальном поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между американцем Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили.

«Двалишвили – сильный парень, у него есть все шансы на чемпионство. Первый раунд забрал Сехудо, но затем Мераб собрался. Сказывается, что Генри уже не на пике, в отличие от Двалишвили.
Мераб составит конкуренцию Шону О’Мэлли, у которого не такая хорошая борьба и защита.

Двалишвили с легкостью его переборет, но есть большие вопросы, как будут обстоять дела в стойке. У О’Мэлли длинные рычаги, он высокий и худой – сблизиться с таким для борьбы очень тяжело. Но О’Мэлли переводил Петр Ян, и Двалишвили сделать это будет проще», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Напомним, О’Мэлли выступит на турнире UFC 299 и проведёт реванш с эквадорцем Марлоном Верой. Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что Двалишвили может стать запасным для этого поединка.

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