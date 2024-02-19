Малиньяджи: почему санкционирующие организации не лишают Канело поясов?

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи заявил, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес должен быть лишён своих титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Дэвид Моррелл и Дэвид Бенавидес выступают во втором среднем весе, а все пояса у Канело. Как санкционирующие организации собираются защищать тот факт, что Канело не лишают поясов? Что происходит? Канело просто занимается кражей денег, он устраивает проходные бои и избегает главных конкурентов», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Примечательно, что Альварес, объединивший все четыре титула в ноябре 2021 года, провёл всего один поединок с бойцом из своего дивизиона – британцем Джоном Райдером.