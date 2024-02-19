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Тайсон Фьюри надменно анонсировал поединок с Александром Усиком

Тайсон Фьюри надменно анонсировал поединок с Александром Усиком
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Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в очередной раз заявил, что считает себя лучшим в этом дивизионе.

«Мы живём в эпоху большого возрождения бокса в супертяжёлом весе, которым правит единственный король – Тайсон Фьюри», – написал Фьюри в одной из социальных сетей, добавив анонс своего поединка против Александра Усика.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком. Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления в эту дату. Бой перенесён на 18 мая.

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