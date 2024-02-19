Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор ответил на вызов нового чемпиона UFC Топурии

Конор Макгрегор ответил на вызов нового чемпиона UFC Топурии
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на вызов со стороны новоиспечённого обладателя пояса UFC в полулёгкой весовой категории Илии Топурии.

«Конор, если у тебя всё ещё есть яйца, я буду ждать тебя в Испании», — сказал ранее Топурия.

«У меня гигантские яйца. У меня четыре ребёнка», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.

Материалы по теме
Новый король UFC — Топурия! Выполнил обещание и уничтожил Волкановски
Новый король UFC — Топурия! Выполнил обещание и уничтожил Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android