Двалишвили обратился к представляющему Испанию грузину Топурии

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили прокомментировал победу своего соотечественника Илии Топурии, который представляет Испанию. На турнире UFC 298 Топурия оказался сильнее австралийца Александра Волкановски, за счёт чего стал новым чемпионом промоушена в полулёгкой весовой категории.

«Поздравляю своего брата с исторической победой и чемпионским титулом UFC. Горжусь тобой, Илия», — написал Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

UFC 298 проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.

Ранее о возможном поединке Топурии в Испании высказался президент UFC Дана Уайт.