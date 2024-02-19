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Чемпион UFC Джон Джонс обратился к Роберту Уиттакеру

Чемпион UFC Джон Джонс обратился к Роберту Уиттакеру
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс (США) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на победу представителя Австралии Роберта Уиттакера в поединке с бразильцем Пауло Костой.

«Поздравляю, засранец», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Уиттакером и Костой и проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Роберта единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). В общей сложности на счету австралийского бойца 32 боя, в которых он одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Коста потерпел третье поражение за время профессиональной карьеры в роли бойца.

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